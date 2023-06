Villa Cañás inauguró una estatua de Mirtha Legrand y estalló la polémica. En el marco de un nuevo aniversario de su ciudad natal, se presentó una réplica a escala de metal de la diva de los almuerzos y en las redes sociales no tardaron en criticar el parecido de la obra con la Chiqui. Hasta la propia conductora dio su veredicto: “No me gustó”.

La conductora fue consultada al respecto en Polémica en el bar, el programa de América que conduce Marcela Tinayre: “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron la foto y dije: ‘Muchas gracias’”.

“¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!”, exclamó Tinayre a lo que Mirtha respondió: “Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela?. Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”.

Y agregó: “Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”.

La obra fue presentada en el marco del aniversario nº 121 de la localidad santafesina y fue confeccionada por el artista Daniel Melero, quien -en diálogo con los medios- se defendió de las críticas y aseguró que “Mirtha ha estado al tanto desde el inicio. Ella dio el ok para que se realice. No se iba a realizar sin su aprobación".