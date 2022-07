En el marco de la Comic-Con de San Diego, HBO presentó House of the Dragon: DracARys, una aplicación de realidad aumentada que le permite a los usuarios incubar y criar su propio dragón como mascota. La aplicación se puede encontrar en las tiendas de Android y iOS de 19 países, entre los cuales se encuentra la Argentina.

House of the Dragon: DracARys combina el concepto de mascota virtual de los tradicionales Tamagotchi con la tecnología de realidad aumentada que popularizaron juegos como Pokémon GO. Así, no solo se podrá cuidar y ver crecer al dragón en la pantalla del celular, sino también hacerlo interactuar con el entorno.

Según el anuncio de prensa “los dragones crecerán a un tamaño enorme, alcanzando hitos de desarrollo en su camino hacia la edad adulta completa, donde podrán recorrer el mundo para que otros usuarios de todo el mundo los vean e interactúen con ellos”.

En tanto, la empresa promete que cada dragón será único para su usuario y, a medida que crezca, desarrollará su propia apariencia y temperamento basado en las interacciones entre ambos, como sucede en el universo de Game of Thrones.

House of the Dragon: DracARys además utiliza un sistema de reconocimiento de voz que permite comandar al dragón utilizando terminología Valyria.

“Con ‘House of the Dragon: DracARys’ hemos creado la criatura virtual más personalizada y receptiva que jamás haya existido en su teléfono, traída a la vida con la más reciente tecnología de realidad aumentada,” dijo Victor Pineiro, Director de Innovación Digital en HBO Max.

“No podemos esperar para que los fanáticos se involucren con DracARys y se sumerjan aún más en el mundo de Westeros".