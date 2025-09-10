La NASA anunció el descubrimiento más importante hasta ahora en la búsqueda de rastros biológicos fuera de la Tierra. El rover Perseverance detectó en rocas del cráter Jezero minerales que suelen originarse por actividad microbiana. Los científicos ya analizan cómo traer esas muestras a la Tierra para confirmarlo.

El hallazgo se produjo en la muestra bautizada Cañón Zafiro, recolectada en julio de 2024 en el afloramiento Bright Angel. Allí el robot de la NASA encontró fosfato y sulfuro de hierro que, según los investigadores, podrían haberse formado por procesos biológicos, lo que constituiría la evidencia más clara de vida antigua jamás registrada en Marte.

“Tras un año de análisis no encontramos otra explicación”, aseguró Sean Duffy, administrador interino de la NASA. Su colega Joel Hurowitz agregó que los minerales identificados “casi siempre se asocian en la Tierra a la actividad de organismos vivos”. Aun así, aclararon que no descartan del todo la posibilidad de que se trate de procesos químicos sin intervención de seres biológicos.

El Perseverance también halló formaciones en otra roca llamada Cheyava Falls, donde se observan las llamadas “manchas de leopardo” y “semillas de amapola”. En la Tierra, este tipo de patrones suele vincularse a la actividad microbiana antigua, aunque también podrían generarse por reacciones químicas a altas temperaturas.

Con más de 30 muestras ya recolectadas, la NASA prepara la siguiente fase: diseñar una misión que permita traerlas a la Tierra. De confirmarse el origen biológico de estos compuestos, sería la primera prueba de que Marte albergó vida, un hallazgo que cambiaría para siempre la manera en que entendemos nuestro lugar en el universo.