Habló Sonia Sahar, la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole

Un culebrón de San Valentín. Tras la viralización del video de Peso Pluma en un casino de Las Vegas, caminando de la mano con una mujer desconocida, los rumores de infidelidad y la confirmación por parte de Nicki Nicole de la ruptura tras el engaño, ahora habló la tercera en discordia: Sonia Sahar.

Se trata de una influencer española que decidió romper el silencio a través de sus redes sociales. “Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles”, comenzó diciendo la joven en una publicación que fijó en su feed.

“Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias españolas. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo. Eso es todo lo que quiero decir por ahora y espero que disfruten el resto del día”, concluyó.

Sin dar mayores detalles sobre su vínculo con Peso Pluma, desde hace ucuánto se conocen o el tipo de relación que mantiene o mantenía con él, la española se despidió sembrando más dudas que certezas.