Un snack con “sabor choripán” bautizado Peronacho desató un verdadero fenómeno en redes sociales. El responsable de catapultarlo a la fama fue Claudio Páez, un kiosquero de Buenos Aires que se presenta como “el más viral de TikTok” y que tiene la venta exclusiva del producto.

“Mirá cómo respondió el pueblo peronista. Son las 13 y ya se vendieron cinco cajas de Peronachos. La Patria y el pueblo peronista responde, loco”, dijo mientras exhibía las cajas vacías en un video que compartió para mostrar el furor que generó entre los clientes:

El hombre anunció que le llevará una caja directamente a Cristina Fernández de Kirchner, en lo que definió como un gesto de homenaje.

En Instagram, Páez armó la cuenta oficial del snack con un lema que refuerza la épica: “Peronachos, ESTO NO ES UN SNACK, ES UN HOMENAJE AL PUEBLO ARGENTINO. Nachos bien argentinos, sabor del pueblo: choripán con chimi. Industria nacional”.

Detrás del producto está Maixana, la marca que dio forma a la idea mezclando los tradicionales nachos mexicanos con la figura de Juan Domingo Perón. Los Peronachos tienen sabor a choripán, son crocantes, sin gluten.

El packaging acompaña la propuesta: un envoltorio celeste con la imagen de Perón, la Casa Rosada de fondo, la bandera argentina flameando y la Plaza de Mayo colmada.