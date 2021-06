Furor en España con Virginia Lago y una frase que se hizo remera

El éxito del ciclo "Historias del Corazón" conducido por Virginia Lago durante tres años en la pantalla de Telefe continúa dejando huellas en todas partes: es que con su calidez y el latiguillo "sale un vinito", la actriz conquistó no solo a los argentinos sino también a los españoles. Tal es así que actualmente su sello distintivo fue inmortalizado en remeras que se venden en el país europeo.

Las remeras de Lago y su frase se venden por 22,99 euros, es decir a 2528 pesos argentinos. "Me causó mucha gracia. Me lo tomo como un halago", reconoció la actriz de 74 años al enterarse del fenómeno, en una entrevista realizada con Pronto, al tiempo que aseguró: "Me siento muy querida por el público y me lo hacen saber".

Y contó: "El otro día estaba hablando con una amiga de la Secretaría de Medios para hacer un spot sobre el coronavirus y me comentó algo muy gracioso. Me dijo que justo acababa de cortar el teléfono con su hija y le mandó una nota sobre una empresa en España que sacó unas remeras con un dibujo que pretende ser yo. Estoy dibujada en la remera con la frase ‘sale un vinito’.

Cabe recordar que gracias a este ciclo, Lago se alzó con el premio Martín Fierro a la conducción femenina del año. Durante el programa, la actriz permanecía sentada en un estudio ambientado como si fuera el living de una casa y desde allí, copa de vino en mano, presentaba la historia de la película que se proyectaba a continuación.

En un primer momento, "Historias del Corazón" iba a durar una temporada pero finalmente se extendió durante tres años, entre 2012 y 2015.

La remera: