Una joven contó a través de Twitter que su madre es gasista matriculada y que la habían recomendado para un trabajo. “Pero cuando atendió el celular, se dieron cuenta que es mujer”, escribió y continuó: “Le preguntaron si sabía lo que era un caño y si estaba capacitada. A los minutos, le dijeron que no necesitaban de su servicio”. El relato se volvió viral rápidamente y recibió el apoyo de miles de usuarios que repudiaron la actitud machista de quienes la contactaron.

La publicación en la que Alejandra contó lo que le sucedió a su mamá Patricia ya superó los 21 mil "likes" y cerca de 3 mil retuits. Algunos usuarios le recomendaron que le abra una cuenta de Twitter y así lo hizo: @mujergasista cosecha actualmente más de 2.700 seguidores en la red social del pajarito y no para de recibir llamados. Sin embargo, solo podrán contactar sus servicios aquellos que residan en Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

"Después de recibir tantos mensajes y de todas estas cosas que están pasando, me doy cuenta de que nunca tomé como discriminación que no me tomaran en algunos lugares por ser mujer, hoy veo las cosas diferentes. Lo normalicé demasiado", manifestó Patricia.

Y agregó: "Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos. Agradezco todos los mensajes que llegan y espero poder trabajar con muchas y muchos de ustedes pronto. Saludos y gracias".