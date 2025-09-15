De esta manera, el Quini 6 nos regaló con el sorteo N° 3304 una nueva noche de premios y millonarios por todo el país ya que la modalidad Sale o Sale dejo 15 ganadores con 5 aciertos que se llevaron más de 21 millones de pesos cada uno. Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Córdoba y CABA fueron las provincias con flamantes millonarios. Los números ganadores para la modalidad Sale o Sale fueron 01-06-11-31-42 y 44.

La Segunda del Quini resultó vacante con los números 00-04-09-13-22 y 30 al tiempo que el sorteo Revancha también quedó vacante con las bolillas sorteadas 12-15-31-34-40 y 41.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 17 de septiembre de 2025 con un pozo estimado en 5.150 millones de pesos, que mantienen intacta la ilusión de miles de apostadores en todo el país.

No te olvides, con Quini 6 estas a 6 números de ser millonario, llégate por tu agencia amiga.