El médico que hizo RCP en la calle, pide dar con otro colaborador anónimo

La primera semana del año empezó con buenas noticias y de esas que celebran la solidaridad y compromiso ciudadano. Un posteo contaba que el pasado 28 de diciembre, un médico anónimo le salvó la vida a una persona que se desvaneció en plena vía pública al hacerle RCP. La publicación pedía además viralizar la historia para dar con el héroe sin capa. El propósito se cumplió y ahora el cirujano salvador quiere que la historia llegue al otro médico involucrado en la proeza.

En apenas unas horas la noticia llegó al médico Mariano Blanco, cirujano en un efector privado de la ciudad y quien además se desempeña en el Instituto Universitario Italiano de Rosario. En Instagram, en la publicación de la noticia de Rosarioplus.com, contó que no estuvo solo en la intervención sino que lo ayudó un pediatra del que desconoce el nombre.

“Esteo es más cariño de lo que cualquiera puede gestionar. Hay un pedido en esta publi. Entrá y vamos a dar con el otro colega”, compartió en sus historias y luego dejó un detallado comentario para poder dar con el colega pediatra.

“Gracias a todos por los saludos, no tenía intención de comentar porque lo que realmente importa es que el paciente se está recuperando. Pero me veo obligado a decir que no estuve solo. Hubo otro colega, sé que es pediatra y lamentablemente en la adrenalina del momento no pudimos intercambiar nombres. Y por otro lado, hubo vecinos que se acercaron a ayudar y colaboraron entre llamadas al SIES o creando el espacio para que Miguel fuera atendido. Todos tuvieron un rol importante para cambiar el desenlace”, comentó en la publicación.