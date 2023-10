El líder de la banda de rock Catupecu Machu, Fernando Ruiz Díaz, quien tiene una hermana con Síndrome de Down, cuestionó al candidato presidencial Javier Milei durante un show en Corrientes, donde criticó que utilice el término "mogólico" como insulto, que reivindique a la dictadura y que ponga en riesgo "los derechos" sociales.

"Yo tengo una hermana que tiene Síndrome de Down, que en la jerga se dice 'mogólico', y hay un candidato que insulta diciendo la palabra mogólico. Epa! Y puede ser presidente ese; chicos, no estoy hablando de política, no me gusta ninguno de los cinco, pero a ese no", sostuvo Ruiz Díaz durante su presentación en Corrientes en alusión al postulante de La Libertad Avanza.

"¡Reivindicar la dictadura, no! Lo último que se puede hacer, serían cuarenta pasos atrás, por todos los derechos que se lograron", profundizó el artista.

Y continuó diciendo: "Tengo una hija de 10 años, por todos los derechos que lograron las mujeres, de los cinco candidatos, hay uno que no, por favor".

"Encima - criticó- usa un tema de La Renga; La Renga son amigos nuestros y no les copa una mierda que use el tema de ellos". De tal manera se refirió a la canción "Panic Show", cuya letra dice "Hola a todos! yo soy el león/ rugió la bestia en medio de la avenida...".

El músico dijo: "No estoy hablando de política" y aseguró que no le gusta "ninguno de los cinco" postulantes para la Presidencia que se presentarán en las elecciones del próximo domingo.

Incluso, subrayó en tono humorístico ser "hijo de una cordobesa y si lo escuchás al de Córdoba (por el gobernador Juan Schiaretti) pareciera que habla de Nueva York".

El recital de la banda Catupecu Machu se realizó a última hora del domingo como cierre del festival Taraguy Rock que organiza el Gobierno de la provincia de Corrientes a través del Instituto de Cultura.