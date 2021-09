La serie surcoreana “El juego del calamar” es probablemente la producción de Netflix con la segunda temporada más esperada en los últimos días. La serie se mantiene en el Top 1 global y argentino desde su estreno, convirtiéndose en una de las producciones más vistas en la plataforma e incluso amenazando con convertirse en la más vista desde el inicio de Netflix.

En una entrevista con la revista Variety, el guionista y director Hwang Dong-hyuk confesó que no tiene en mente trabajar en una nueva temporada del famoso “Squid Game”. Pero tampoco ha descartado dicha posibilidad.

“En mis primeros días, bebía media botella de soju [licor coreano] para que fluyeran los jugos creativos. Ya no puedo hacer eso. Escribir [la serie] fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios. Luego consulté verbalmente con amigos y recogí pistas para mejorar a través de mi propio lanzamiento y de sus respuestas”, dijo el cineasta.

Si bien la puerta para la segunda edición está abierta, algo es seguro: que Hwang Dong-hyuk no trabajará solo en ella y tampoco lo hará de inmediato. “No tengo planes bien desarrollados para ‘El Juego del Calamar 2′. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados”, agregó. En resumen, solo queda esperar.

La serie de 9 capítulos tardó 13 años en concretarse. “Este proyecto se planeó originalmente en 2008 o 2009. Pensamos que una serie de juegos de supervivencia con características más coreanas seria divertida”, declaró el director Hwang Dong-Hyuk para la plataforma de Netflix.

El juego del calamar, también conocido como “Squid Game”, fue presentado a varias productoras y distribuidoras que nunca le tuvieron fe. “No conseguí reunir suficiente inversión, el cásting fue difícil, intenté sacarlo adelante durante un año, pero luego lo dejé dormir”, explicó Hyuk. Pero la suerte del coreano cambia en el 2018 cuando Netflix se interesa en producir su guion y es en septiembre de 2019 que la plataforma anuncia en un comunicado de prensa que estarían creando una serie original coreana. Hoy, dos años después y pandemia mediante la serie es un éxito mundialmente reconocida.