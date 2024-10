La diputada nacional del partido La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quiso defender la supuesta reactivación económica que atraviesa el país con un insólito ejemplo.

“En algunos casos sí empezó a reactivarse. No es para festejar, porque es gente a la que todavía le va mal. Pero me están diciendo ‘che, sabés que me está yendo muy bien’, ‘sabés que empecé a vender de nuevo’ ”, aseguró en su exposición la legisladora, en una entrevista en el canal oficialista La Nación +.

“Hoy me encontré con un compañero de trabajo que cuando tenía 20 años trabajábamos juntos en un call center”, comenzó su anécdota la diputada, y aclaró que este compañero, a pesar de haberse recibido de arquitecto, hoy se ve obligado a trabajar como chofer de UBER debido a la falta de oportunidades en su rubro. Según el relato de Lemoine, el amigo le comentó: “En este momento el sector bajó y no me alcanza para pagar la tarjeta”.

De manera insólita, Lilia describió estos casos como parte de "un cambio de paradigma” en el país para justificar así que personas altamente capacitadas tengan recurrir a trabajos alternativos y precarizados para poder sostenerse económicamente.