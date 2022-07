El Hospital de Granadero Baigorria, la obra de Evita que le dio batalla al Covid

El Hospital Escuela - Hogar Escuela de Granadero Baigorria es una de las obras más emblemáticas de la Fundación María Eva Duarte de Perón. Tras la visita a varios predios en toda la periferia de Rosario y localidades vecinas, en el año 1948, se decide emplazar el establecimiento en las 57 ha existentes al norte del Pueblo Paganini, al reunir varias razones estratégicas, como ser, la RN 11, el acceso a la RN 34 y la cercana RN 9, la importancia que significaba la vecina estación de trenes del Ferrocarril Central Argentino para el transporte de materiales.

La institución fue en ese entonces un complejo de guarda, educativo y de salud sin antecedentes en la región, pero, sin embargo, con una antesala muy santafesina.

Según cuenta la historiadora Mercedes Prol, "Atilio Renzi, el secretario de Eva sostiene que a ella se le ocurre armar la Fundación después de un viaje que hace a la provincia de Santa Fe y quizás esto no sea casual porque ya en los años '30 aquí estaba muy desarrollado lo que se llamaba la Unidad de Comando, un sistema de salud integrado. Ya los gobiernos conservadores habían desarrollado esto, y alguno de los médicos que lo pensaron después se 'peronizaron' y formaron parte del partido, trabajaron en la escuela superior peronista, y quizás hayan sido esos médicos los que trabajaron junto a Eva Perón como equipo profesional para la puesta en marcha de la Fundación y particularmente en las obras que refieren a salud".

Eva muere el 26 de junio de 1952 y no llega a ver esta obra terminada. Hay un mito que afirma que una de las casas que se construyeron en el predio estaba destinada a Evita, como lugar de hospedaje para cuenado ella llegase a su inauguración y luego a supervisar el funcionamiento del establecimiento. "No está chequeado, pero es muy probable que así sea, porque Eva visitaba los lugares y hacía, no sola sino junto todo un equipo, las tareas de supervisión", afrima Mercedes.

A fines de 1954, la estructura del hospital estaba totalmente terminada. Con recursos de la Fundación Eva Perón, en abril de 1955 estuvo completamente equipado, y en condiciones de poder ser habilitado, pero se inició una prehabilitación. Sin embargo, cinco meses después, el 16 de septiembre de 1955, el golpe de Estado de Aramburu derrocó al Gobierno constitucional, demoró la plena actividad del Hospital hasta que el «Gobierno de facto» liquidó y expropió los bienes de la Fundación Eva Perón.

Las derivas del tiempo hicieron que se le intente cambiar varias veces el nombre, se lo intervenga, se le trate de borrar toda impronta peronista. Pero lo profundo, sobrevive. Más de medio siglo después, este establecmiento, por su ubicación, su amplitud, y su infraestructura, fue uno de los bastiones más ijmportantes en la lucha contra la pandemia.

En diálogo con Rosarioplus.com Rodrigo Mediavilla, director del Tercer Nivel de Salud de la provincia de Santa Fe, cuenta que este predio "se convirtió en un emblema de la lucha contra el Covid, con el emplazamiento de un segundo hospital modular".

"Eva Perón fue una visionaria, porque hizo un hospital que setenta años después sigue funcionando perfectamente, con una infraestructura que al día de hoy es imponente. Un Hospital que fue y es, escuela. Un lugar donde los médicos nos formamos para ser médicos", afirmó.

En este mismo sentido aseguró: "Es un hospital de tercer nivel, con todos los servicios. No le falta nada, tiene tomógrafo, salas de recuperación y rehabilitación, que se ha seguido equipado. "Las cosas buenas siempre triunfan. El Hospital Eva Perón lleva su impornta".

Tiene 24 salas de neonatología, con una particularidad , se trata de una salas 3d. Esto quiere decir que nacen los chiquitos que tienen menos de 30 semanas de gestación y pesan menos de 1500 gramos. Con muy buenos resultados evolutivos, lo cual nos enorgullece". Además, el hospital brinda la posibilidad de que las madres queden alojadas en el lugar si así lo qrequiriecen.

"Hay gente que no se muere nunca. Si uno recorre el predio está lleno de simbología, de recuerdo, de presencia de Eva", cerró el profecional.