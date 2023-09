El hijo de Yiya Murano, la primera mujer que entre febrero y marzo de 1979 puso cianuro en el té para matar a dos amigas y a una prima a las que les debía dinero, anunció que pondrá en subasta las seis tazas y el resto del juego de té que usó su madre para cometer los crímenes.

“Cuando yo me casé, hubo varias cosas que no me quise llevar del departamento, una de ellas fue este juego de té. Se lo regalé a la madre de una amiga mía que le gustaban mucho las antigüedades”, contó Martín Murano a C5N.

Y agregó: “Esta señora falleció hace un tiempo y hace unos dos meses me llama la hija de la mujer y me dice que tenía algo mío. Me lo manda y cuando abro, veo el juego de té este. Cuando vi una sola tacita, lo volví a guardar, y dije ‘lo quiero tirar’”.

“Un youtuber amigo mío me dijo que no tire y que hagamos de algo malo, algo bueno. Yo soy amante de los animales, todavía no puedo superar la muerte de mi perrita. Además, soy padrino de un refugio de animales. Entonces mi amigo me dijo que lo subastara para que con ese dinero compremos alimentos, medicinas, artículo de limpieza y todo lo que necesitan en el refugio”, explicó Murano.

Al ser consultado sobre cuánto dinero piensa recaudar, contó: “Tuvimos un ofrecimiento. Es de Estados Unidos, pero muy bajo. Fue de 5 mil dólares, pero es poco. Si los anteojos de (Ricardo) Barreda salieron 20 mil dólares. A esto, mínimo, le tenemos que sacar 10 a 12 mil dólares. De ahí para arriba. Porque hay gente que colecciona estas cosas. Este juego de té yo certifico que es el original de Yiya Murano”.