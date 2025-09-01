El Gobierno movió un feriado y octubre tendrá un finde XL
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que caía el domingo 12, se adelantará al viernes 10 para armar un fin de semana largo. La medida busca darle aire al turismo.
El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre al viernes 10, con el fin de impulsar la actividad turística y generar mayor movimiento en distintos sectores de la economía.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 139/2025 firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se basa en la nueva normativa que permite mover los feriados que coincidan con sábado o domingo.
En este caso, la medida fue tomada tras la recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que planteó la conveniencia de extender el descanso y favorecer a la demanda interna.
De esta manera, octubre tendrá un fin de semana largo del viernes 10 al domingo 12, pensado para que más personas puedan aprovechar el descanso y al mismo tiempo, dinamizar destinos turísticos y comercios locales.
Los feriados que quedan:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).