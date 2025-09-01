El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre al viernes 10, con el fin de impulsar la actividad turística y generar mayor movimiento en distintos sectores de la economía.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 139/2025 firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se basa en la nueva normativa que permite mover los feriados que coincidan con sábado o domingo.

En este caso, la medida fue tomada tras la recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que planteó la conveniencia de extender el descanso y favorecer a la demanda interna.

De esta manera, octubre tendrá un fin de semana largo del viernes 10 al domingo 12, pensado para que más personas puedan aprovechar el descanso y al mismo tiempo, dinamizar destinos turísticos y comercios locales.

Los feriados que quedan: