El Gobierno nacional oficializó este jueves que los feriados trasladables que coincidan con un sábado o domingo podrán moverse en el calendario, siempre que así lo disponga la Jefatura de Gabinete.

La medida quedó establecida en el decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de despejar un vacío legal en la Ley Nº 27.399. Esa norma regula los feriados nacionales y días no laborables, pero no precisaba qué debía ocurrir cuando un feriado trasladable coincidía con un fin de semana.

De esta manera, la Jefatura de Gabinete tendrá la facultad de definir si un feriado que cae en sábado o domingo se traslada al lunes siguiente o al viernes previo, con el propósito de favorecer la organización de la actividad laboral y turística.

Qué fines de semana largos quedan

Con los feriados de agosto ya cumplidos, el próximo en el calendario será el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo. Al tratarse de un feriado trasladable, resta que la Jefatura de Gabinete determine si se moverá al lunes 13 o al viernes 10, lo que abriría la posibilidad de un nuevo fin de semana largo.

Los próximos feriados confirmados son: