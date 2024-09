Santiago Maratea es un popular influencer que se destaca por hacer colectas con fines solidarios. Pero también está acostumbrado a opinar de diversos temas. En esta oportunidad, habló de política y dejó en claro su postura.

“Amigos, con esta me cancelan, con esta me cancelan, pero yo vine a compartirles, porque para mí la izquierda es la nueva derecha. Defienden millonarios, todo el tiempo están defendiendo a gente que tiene un montón, pero un montón de plata y no representan ni de cerca al argentino promedio”, comenzó.

“Por ejemplo, defienden a los Moyano, defienden a Máximo Kirchner, defienden a Cristina, defienden a Sergio Massa, defienden a los que manejan el INCAA, defienden a los artistas que cobran fortunas por hacer un show o una película, lo que quieran, porque van a decir que no, que defienden la cultura, que defienden a los trabajadores, que defienden al pueblo”, continuó.

“Ahora, por defender a la cultura, se les saca esa plata a personas que más lo necesitan. El trabajador se caga de hambre, el pueblo se vuelve más pobre. Entonces dicen que les importa la gente, pero evidentemente no se involucran con los problemas de la gente. Y para aparentar y autoconvencerse que sí les importa la gente y que sí se involucran, defienden representantes que representan supuestamente a esa gente, pero tampoco la representan, sino que la utilizan para llenarse los bolsillos con discursos demagógicos. Entonces termina pasando esto. Defienden a millonarios”, aseguró.

Maratea apoyó al Presidente: “Lo bardean a Milei por cómo se viste, por no usar ropa Dior. Ponen ‘te extrañamos Cristina, vos te vestías bien’. Y ponen una foto de Cristina que se viste con ropa que sale una fortuna. También la bardean a Karina Milei porque supuestamente antes era tarotista y vendía tortas. A mí me encanta que una persona que era emprendedora hoy esté en la Quinta de Olivos representando a un argentino común que es emprendedor y que se ganó la vida día a día”.