El exentrenador de San Lorenzo de Almagro Silvio Santander apuntó este miércoles contra Marcelo Tinelli, presidente actualmente de licencia, por la deuda que mantiene el club con él a 10 meses de lograr el pentacampeonato en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

"A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al señor Marcelo Tinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más", escribió Santander en su cuenta de Twitter.

En el posteo, los hinchas de San Lorenzo se manifestaron contra Tinelli y en favor del director técnico, de amplia trayectoria y sin conflictos en su historial como DT.

Tiempo antes, Santander habló en el programa radial Uno Contra Uno y manifestó: “Cada vez que intento comunicarme con alguien del club no me responde. Yo hice todo a través de mi agente, pero no encontré la solución y sé que no soy el único. Estoy intentando hacer las cosas de buena manera para no llegar a un juicio y no tener que recurrir a FIBA”.

El exDT de Quimsa, con el que fue campeón, está ahora en Guaiqueríes de Venezuela, donde ya sumó un título, y desde allá detalló: “En mi caso se mantiene una deuda muy importante de parte de San Lorenzo, y es algo molesto, no es algo que debería suceder, muchos estamos esperando cobrar”.

San Lorenzo atraviesa un mal momento económico y ya recibió sanciones por parte de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) por las diferentes deudas con Mathías Calfani, Andrés Pérez, Claudio Pereira, Ben Pensack -agente de Donald Sims-, Donald Sims, Jerome Meyinsse y otro jugador del que no se pudo confirmar el nombre. Todas tienen sentencia y sanción en el BAT, que es el tribunal de la entidad.

Según pudo averiguar Télam, las cifras rondan los 350.000 dólares solamente con la FIBA, aunque existen otras deudas que lo llevarían a casi 800.000, entre salarios y premios de temporadas anteriores.

Por estas deudas, la FIBA notificó a la Confederación Argentina de básquet (CAB) para autorizarlo en caso de desafiliación, aunque por ahora no hubo novedades.

Luego, el pivote puertorriqueño Ramón Clemente respaldó a Santander: "Tinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios. Trabajando duro de forma gratuita mientras acepta la gloria. Te garantizo que se siente muy cómodo con su riqueza. No es justo".

El exinterno de Obras Basket hace poco también se manifestó por su canal de Twitter: "Han pasado más de tres años, me pagará el dinero que se debe? O se supone que debo olvidarlo???".

San Lorenzo se desmanteló en relación al equipo que conquistó el pentacampeonato y solamente quedaron algunos juveniles y otros mayores que arribaron esta temporada.

Tinelli contestó y acusó a Santander de haberle faltado el "respeto" con su publicación y aseguró saber por otros dirigentes que ya cobró dos cuotas de las tres supuestamente pactadas, ya que el documento subido es una intención de pago y no un acuerdo.

"Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente maltrato hacia ellos. Abrazo", escribió.

"Le recuerdo Sr Santander, que usted, en la recisión que hizo con el club durante mi licencia, cerró un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil. Según lo que me dicen en San Lorenzo, cobró 2 cuotas y se le debe la tercera cuota, la cual va a cobrar a la brevedad", cerró el empresario, que anteriormente tuvo complicaciones con Badajoz de España y Ciudad Bolívar en voleibol.

(Télam)