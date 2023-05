El escrache a Liberman después de vengarse porque le negaron un canje

Por un kilo de helado, el periodista Martín Liberman quedó escrachado. Luego de proponerle por mensaje privado en Instagram hacer un canje a una heladería, recibió una respuesta negativa con respeto, lo que lo enfureció y decidió escrachar al comercio con una mentira. Lejos de inhibirse, la heladería redobló la apuesta, y expuso todo sin problema en la red social.

“Hola, me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió en julio del año pasado. La respuesta, después de una insistencia fue cordial: “Hola Martín. Por el momento no hacemos ese tipo de acciones. Le agradecemos el interés y éxitos”.

Hace unos días, Liberman y su esposa Anita Laura López pidieron de nuevo a Lado bueno. Aparentemente recibieron el pote medio vacío y derretido y, según aclaró en una storie el periodista, hicieron el debido reclamo a través de la app. Recién este lunes le contestaron con algunas vueltas, por lo que Liberman decidió subir una storie escrachando a la heladería.

Quizás no se acordaba que le había pedido canje en julio del año pasado, algo que sí recordaban los dueños de la heladería y metieron mano a eso. Sobre la storie del escrache del periodista , lo dejaron expuesto: “No sean como Liberman que cuando te negás a regalarle helado te escracha”. El periodista y su mujer explicaron en stories que no fue así, tal como se mencionó anteriormente. Lo cierto es que marchó preso.