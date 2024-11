El músico Dante Spinetta se hizo tendencia en redes sociales en las primeras horas del viernes, luego de que publicara su indignación por el robo de su vehículo, estacionado frente a su casa, en el barrio porteño de Villa Urquiza.

“Anoche a las 3 de la mañana me robaron la camioneta mientras dormía. Una camioneta que tengo hace 2 meses. Pasé doce años para cambiar la camioneta para que venga un gil de mierda a robármela”, descargó el ex Illia Kuryaki & The Valderramas.

Mientras se aprestaba a tramitar el asunto del seguro o intentar recuperar su Toyota, Dante contó que “Argentina está picante”, al aludir a hechos delictivos, robos y arrebatos en ese barrio porteño donde reside.