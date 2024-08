Baby Etchecopar hizo un descargo tras su cruce con Alfredo Casero en el programa de Mirtha Legrand, y aseguró que se sintió incómodo.

A través de su cuenta de X, el periodista expresó: "Realmente la pase incomodo en lo de Mirtha. El estado y la agresión de Casero fue insoportable. No se por qué está tan peleado con la industria Y la verdad, acusarme de ensobrado por medio video sin ni siquiera haberlo visto entero, habla mal de él".

A su vez, antes de que saliera al aire La Noche de Mirtha (El Trece), Baby Etchecopar adelantó la situación tensa en diálogo con LAM (América TV): "Yo no iba a ir a lo de Mirtha, y la productora me dijo 'vos lo vas saber manejar a Alfredo'. Sabía que iba a haber un momento así de tensión. Alfredo estaba muy nervioso y sacado. Está muy enojado con la industria, y no creo que una forma de volver sea agrediendo a la industria".

Fiel a su estilo, Alfredo Casero no tuvo filtro a la hora de decir lo que piensa y se cruzó con Baby Etchecopar y Mónica Gutiérrez al aire de La Noche de Mirtha (El Trece).

En la mesa de Mirtha Legrand, Baby habló sobre los ataques al periodismo y expresó: "Soportamos censura, me echaron de canales, prohibiciones, críticas, denostaciones... no todos somos iguales, no todos tenemos un sobre de cartas en casa".

Al escuchar estas declaraciones, Alfredo Casero intervino filoso: "No lo tenés en casa, ¿pero vos me vas a negar que trabajan por pauta? Vos saliste en la tele diciéndolo". "Yo no... ¿Me dejás hablar?", le pidió Etchecopar al ver que el actor seguía con su postura.

"No me grites", sentenció Casero. Luego, el periodista recordó una situación para poner en contexto lo que estaban debatiendo y contó: "Yo había dicho que me llamó Larreta para ofrecerme 120 mil pesos por mes. No los acepté y lo conté al otro día en televisión. Si yo, durante tanto tiempo, no agarré un mango de nadie, me banqué todas las ofrendas del kirchnerismo... No soy ningún corrupto ni ningún entreguita, ni recibo pauta, nada...".

En otra parte del programa, Alfredo Casero habló sobre la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández y sentenció: "¿Alguno de ustedes escuchó hace un mes atrás que Fabiola iba a hablar de cosas, que se sabía todo esto? Sale en el momento en el que tiene que salir, ¿pero qué estamos tapando con todo esto de Fabiola?".

Irónica, Mónica Gutiérrez lo acorraló: "¿Qué tapamos? Contanos...". Esta chicana molestó al actor, quien le respondió: "No me trates como si fuera un pendejo porque yo, lamentablemente, hace 13 años que peleo contra los peronistas, sin un peso". "¿Quién te trata como si fueras un pendejo? Muy agresivo...", se quejó la periodista.

"A mí no me trates así porque estoy explicando. Lo de esta mina me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante", insistió Alfredo Casero.