En el marco del estreno mundial de "Minions: nace un villano", se viralizó en redes una broma que empezó como un simple meme y terminó con cientos de adolescentes asistiendo al cine caracterizados de una particular manera para ver la película de los simpáticos personajes amarillos.

La idea es simple: ir de traje y adoptar un comportamiento muy similar al de los protagonistas. Se trata de una tendencia que en distintos países -principalmente de Europa- se está convirtiendo prácticamente en un reto para todos aquellos fans de la saga de animación y que en redes ya tiene su propio hashtag: #GentleMinions.

Algunos hacen muecas, otros posan y la mayoría de los jóvenes emiten esos sonidos indescifrables de los Minions que resultan difícil de entender. Un reto que de momento no quedó solo en Internet sino que parece estar contribuyendo realmente al éxito de la película, que ya se ubica en lo más alto de la taquilla.

Sin embargo, en algunos casos el reto viral llegó demasiado lejos y provocó algunos comportamientos irresponsables en ciertos cines en los cuales se dio aviso a la policía o directamente se prohibió la entrada de menores sin acompañantes.

Uno de ellos es The Regal Wadebridge, un pequeño cine de Reino Unido que publicó en Twitter: "Actualmente no estamos admitiendo a niños no acompañados vestidos de traje para ver Minions. Esto se debe a los inconvenientes que nos hemos encontrado durante los dos últimos días y su comportamiento asociado. Gracias".

En Argentina, “Minions: Nace un villano” vendió 658.705 entradas en 517 pantallas entre el jueves 30 de junio y el domingo 3 de julio y concentró el 67 por ciento del total de las ventas, lo que le permitió encabezar de manera cómoda la tabla de las películas más vistas en el país.