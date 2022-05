Polémica va, polémica viene, todo indica que Giannina Maradona y Daniel Osvaldo superaron sus problemas y están seguros de su relación. Tanto, que, según rumores propios de las redes sociales de famosos, este 10 de mayo se casarán por civil, en una ceremonia íntima, con familia y amigos. La información se conoció a través de un posteo de Elena Braccini, ex de Osvaldo y madre de dos de sus hijas.

La noticia salió a la luz de la peor de las maneras. Fue a través de un fuerte relato de Elena Braccini, quien continúa en la lucha judicial para que Osvaldo se haga cargo de las responsabilidades al menos económicas que le corresponden como padre.

"Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock", relató Braccini. Y continuó: "Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Creés que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp se podrían escuchar todos los días. Pero él, no, no tiene tiempo".

Por último, cerró con una fuerte reflexión. “Los hijos son lo primero y cuando aprendas que la vida es una rueda giratoria y que no eres todopoderoso y que todo el mal que hagas te volverá, entonces tal vez el mundo será un lugar mejor”.

A fines de la semana pasada, además, otra ex de Osvaldo, Ana Oertlinger, confirmó el casamiento y dio a conocer la fecha. “Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo”, aseguró la mujer en un audio que le envió a la panelista Pía Shaw, quien a su vez lo puso al aire en LAM (América).