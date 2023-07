El auge de las yerbas orgánicas en Argentina: ¿por qué cada vez más personas las eligen?

A paso lento pero sostenido, en los últimos años las góndolas de los supermercados, dietéticas y tiendas gourmet en Argentina empezaron a llenarse de productos orgánicos. Ahora se pueden encontrar desde vinos hasta snacks, harinas, fideos e incluso yerba mate orgánica.

Pero, ¿qué implica que una yerba sea orgánica? ¿Es más saludable consumirla? ¿Por qué cada vez más personas eligen estos productos? En colaboración con Karla Johan, la reconocida sommelier de mate, aquí se analiza cada una de estas preguntas que surgen ante la leyenda "Orgánico" en el envase de las yerbas.

Es importante tener en cuenta que la yerba mate orgánica se encuentra respaldada por un sistema de certificación y control que se inicia en el campo, donde se cultiva sin utilizar agroquímicos ni pesticidas. Según la experiencia de Karla Johan, la yerba mate orgánica se elabora y certifica siguiendo los principios de la agricultura sustentable, con el objetivo de preservar la fertilidad del suelo a largo plazo para las generaciones futuras.

En todo el proceso, desde la planta hasta que llega a la góndola, el cuidado y la conservación de los recursos naturales y ambientales son prioritarios. En Argentina, la producción orgánica está regulada por la Ley 25.127, la cual establece un sistema de certificación y control para los campos productores y su entorno.

En ese sentido, la somellier misionera asegura a Rosario Plus que también detrás de este producto “hay algo de moda y tendencia porque hoy los consumidores requieren productos más sanos, libres de agroquímicos”, pero en el mundo de la yerba mate “el uso de sustancias químicas es casi nula y además se trabaja desde las buenas prácticas”.

Por eso sostiene que “no es muy habitual encontrar un alto volumen de yerba orgánica en el mercado” y que de la producción total de argentina es solo el 3% con el doble de costos de lo que representan otros productos también amigables con la naturaleza y los consumidores como los agroecológicos. “No hay una justificación de la industria para pasar las plantaciones a orgánico”, aporta luego e insististe en el costo de las certificaciones como una barrera para que esto suceda.

“Son productos buscados, pero muy de nicho, no es como el caso de las verduras y otros productos orgánicos donde hay una demanda mayor. Con la yerba podemos estar seguros que son productos que tienen una muy baja carga de químicos en el campo que no son nocivos para la salud, por eso no es necesario consumir orgánico para notar alguna diferencia en el producto”, agrega Johan.

En ese sentido y haciendo hincapié en el sabor, la especialista en el arte del mate dice que va más allá y que está más relacionado, por ejemplo, con el método de secado que se use, por ejemplo hacer el sapecado utilizando gas con agua hirviendo y no leña que le aporta sabor a ahumado. “Con esta técnica se logra una yerba más suave con notas más vegetales, como un té que en otras yerbas se usa el fuego y la leña en la secansa o otra técnica que es el estacionamiento prolongado”, explica.

Si bien las yerbas orgánicas se consiguen en el mercado local, el grueso de esta escueta producción tiene como rumbo la exportación, sobre todo a países de la Unión Europea ya que estos productos “nacieron pensados para ese mercado y no para las demandas internas”, pero el requerimiento de los consumidores, sobre todo luego de la pandemia, hizo que estas marcas vieran un potencial puertas hacia adentro y destinaran una parte de esa producción para satisfacer a paladares argentinos. “Hay una consciencia que es tendencia y se relaciona con cuidarse, pero sigue siendo un nicho de consumo, no una necesidad comercial de quienes lo producen”, sintetiza.

Opciones orgánicas en el mercado

Yerba mate orgánica Mate & Co (2.181, la bolsa de 500 gr en Marcado Libre). Bancamos fuerte esta presentación en bolsa 100% compostable. Molienda especial de hoja grande, sin palo.

Yerba mate orgánica Porongo ($1.690, el paquete de 500 gr). Seguro recordás el inconfundible paquete color rosa de esta yerba misionera.