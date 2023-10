Un momento de extrema tensión se vivió este martes durante el programa de Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura cuando el panelista Sergio “Tronco” Figliuolo cruzó al conductor en vivo tras un debate por la coyuntura política. “No, Ale, no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís”, disparó previo a levantarse de su silla y abandonar el estudio a los gritos y golpes.

El debate político tuvo en el comienzo un tono de parodia, pero fue mutando a la tensión cuando Tronco acusó a Fantino de vivir alejado de la realidad. “Vos vivís en Narnia, no tenés la misma posición que tengo yo o mis viejos que viven de la jubilación”, apuntó el panelista.

“Me ponés en un lugar en el que sabés que no estoy. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tirés eso porque vos sabés que soy un tipo que vive conectado con la realidad”, lo interrumpió Fantino. “No, no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís. No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el o... con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...”, contestó el panelista, elevándose la tensión en el estudio.

Y Fantino tiró nafta al fuego: “Tampoco la llores. Tenés una camioneta, vivís en una casa...”. “Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día”, respondió. “Ah y yo lo que logré no lo hice laburando?”, sostuvo Fantino. “Pero yo no te tiro esa boludez”.

En ese momento Oscar Passet, exarquero hoy comparte panel con Fantino, pidió que el enojo se transforme en voto y cuando estaba por pedir el voto a Milei, se escuchó cómo Tronco se levantó a los insultos y revoleó todo, hasta que se retiró del aire.

“¡Se enojó en serio! Pará un poco. No te pongas así”, manifestó Fantino, completamente asombrado por la reacción de su compañero. Minutos después, el panelista regresó al estudio y justificó su violenta reacción. “Cuando me caliento me caliento. Hay cosas que a mí me sacan y no las puedo soportar”, aclaró.

Luego Fantino subió un reel a su Instagram con Tronco mostrando la buena onda y amistad y que nada había tenido consecuencias.

“La verdad es que fue un momento terrible, pero es tan genuino lo que pasa en el programa que también se vio lo que pasó de esa manera. Hace un ratito subí unos vivos con él a mi cuenta de Instagram. Es difícil entender la relación porque supera la amistad que tenemos, hay cosas muy personales que vivo con él pero él está en mi vida y yo en la de él. Lo amo y Tronquito me ama a mí en el buen sentido de la palabra”, describió sobre su amigo.

Acá, la secuencia completa.