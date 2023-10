Un usuario de Instagram, identificado como @agustine1000, publicó un video con comentarios discriminatorios dirigidos a una azafata de Aerolíneas Argentinas y causó revuelo en redes. La publicación cosechó miles de reproducciones y comentarios repudiando enérgicamente los comentarios del joven.

“Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser ENORME así se traba entre los asientos! Contratada”, escribió en una primera publicación. Junto al comentario compartió una fotografía tomada desde atrás de una azafata.

En un segundo posteo, fue aún más despectivo: “Quiero aclarar algo sobre el posteo anterior. No es culpa del chancho sino del que le da de comer. Si sos un búfalo de dos metros de altura no te postulás para azafata ni azafato. No vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo porque no entrás en el avión y aparte vas a molestar a toda la gente".

Y siguió: "En una empresa normal esto no pasa. Pero así le va a Aerolíneas que está dirigida por subnormales y chorros. Eso pasa. Es como que yo me postule para entrar a un equipo de básquet de la NBA. Imaginate que mi padre es el dueño del equipo y me aceptan. ¡Estoy cagando a mis compañeros, a mi equipo!”.

“¿Es un chiste esto no? De no serlo, espero que Aerolíneas Argentinas se reserve el derecho de admisión y que no suba nunca más a un avión de la aerolínea de bandera”, “Espero que la empleada de Aerolíneas presente una denuncia”, fueron algunos de los comentarios que siguieron a la publicación.