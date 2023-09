El rapero Dillom se cruzó con Flavio Azzaro y Luquita Rodríguez en El Loco y El Cuerdo y sumó su punto de vista sobre la dolarización y el plan económico propuesto por Javier Milei. “Me parece de culo roto, de domado por los yankees”, tiró el músico de 22 años. De más está decir: el comentario no pasó desapercibido y con el paso de las horas sigue siendo tendencia en las redes.

Si algo quedó claro en el programa es que no necesariamente hay que ser especialista o haber estudiado un tema para opinar. “Yo no sé muy bien por qué pero estoy en contra”, dice uno de los participantes del programa. El Dillom no estuvo con rodeos. "No tener moneda me parece de culo roto, de domado por los yankees", tiró, sin pelos en la lengua.