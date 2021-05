Las elecciones de Perú no suelen atraer al público argentino, pese a que en el país reside una importante comunidad de esa nación andina, pero sin embargo un cruce en la campaña de cara al balotaje del 6 de junio caló hondo en las redes sociales por la polisemia.

"Acepto el reto de Pedro Castillo para debatir en Chota, pero yo pongo hora y fecha". Así se plantó la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ante el desafío de su rival en la segunda vuelta, Pedro Castillo, quien propuso jugar de local en un debate previo a los dos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

¿De dónde es oriundo el postulante de la izquierda? De Chota, una ciudad ubicada a 2.388 metros de altura en la región de Cajamarma. La hija del ex presidente Alberto Fujimori remató su tuit con una chicana: "No te corras, Pedro, no te corras".

En cuanto el cruce llegó a oídos (o, mejor dicho, a las pantallas) de los tuiteros argentinos, la red social vio una catarata de chistes, memes o simples "jaja". Recuerdos del gran humorista de los teléfonos Tangalanga; comparaciones con la campaña electoral argentina; el descubrimiento de que en ese distrito peruano las jóvenes compiten en un concurso para ser nombrada "la flor de Chota", fueran algunas de las repercusiones que generó en la Argentina el desafío de Pedro Castillo a Keiko Fujimori.

En el lenguaje popular de la Argentina, la palabra "chota" se refiere a algo o alguien feo, estropeado o arruinado, y también se emplea para mencionar al pene. El diccionario de la Real Academia Española (RAE) da cuatro acepciones para la palabra "chota": Soplón, delator; Persona que con frecuencia hace bromas o chistes y considera las cosas con poca seriedad; Persona floja, pusilánime; Persona falta de habilidad.

Acepto el reto de Pedro Castillo para debatir en Chota, pero yo pongo hora y fecha: ESTE DOMINGO 8 PM para que todo el país nos vea en vivo y en directo. No te corras Pedro, no te corras. https://t.co/hLht1LzDIXLink Tweet de Keiko Fujimori

La ciudad peruana de Chota, ubicada 630 kilómetros al norte de Lima, es la capital de la provincia homónima y fue fundada en 1552 por los conquistadores españoles. Algunos de los atractivos turísticos del lugar son la Catedral, una construcción de principios del siglo XX donde se encuentra la imagen de la Virgen de Chota, así como también la Plaza de Chota, el principal punto de concentración popular del distrito.

