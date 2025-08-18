El cruce entre el mundo del espectáculo y la política vuelve a dar que hablar. Aunque no es una novedad, cada elección trae su propia lista de candidatos inesperados. Así, los comicios legislativos de 2025 ya tienen a su propio combo de famosos.

Uno de los casos más resonantes es el de Raúl “Larry de Clay” Biaggioni, histórico humorista de Showmatch. Esta vez integra la boleta a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que lidera Santiago Cúneo, donde ocupa el tercer lugar. No es su primera experiencia política: ya había sido concejal en Escobar. En la misma lista también figuran una referente del Sindicato de Químicos, la periodista y actriz Ximena Rijel y un excombatiente de Malvinas.

Otra figura que sorprendió es Virginia Gallardo, panelista del ciclo Mujeres argentinas (eltrece). Su nombre aparece en la grilla de La Libertad Avanza en Corrientes. Gallardo, por ahora, eligió no dar declaraciones: solo compartió en sus redes una imagen de la Virgen de Itatí junto a la frase “Protégeme con tu amor, guíame con tu luz”.

En tanto, la conductora y exmodelo Karen Reichardt competirá en la provincia de Buenos Aires, dentro de la lista encabezada por José Luis Espert, también bajo el sello de La Libertad Avanza. Reconocida por su paso por la televisión en los 90 y su aparición en Playboy, en los últimos años se volcó a causas animalistas y emprendimientos de indumentaria para mascotas.

Desde sus redes dejó en claro su alineamiento con Milei, al resaltar: “Hemos sacado 12 millones de la pobreza, mientras que la indigencia pasó del 20.2% al 7.3%”.

El deporte tampoco se queda afuera. Claudio “Turco” García, exdelantero de Racing, la Selección y participante de MasterChef Celebrity, se postula como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Daniel Amoroso con el Partido Integrar.

Por último, Jorge Porcel Junior, hijo del recordado capocómico, se suma como tercer candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en el partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta. Tras años de bajo perfil y recordadas intervenciones mediáticas en las que reclamaba un lugar en el mundo laboral (“Quiero un trabajo bien pago en buenas condiciones. Soy Jorge Porcel Junior, no voy a fregar pisos”, dijo en 2014), reaparece ahora en la arena política.