El último mes del ex gobernador de Santa Fe y actual senador, Carlos Reutemann no parecen ser los mejores. Luego de pasar algunas semanas internado en un sanatorio céntrico de Rosario por una hemorragia interna, ahora el problema parece generarse en el entorno familiar.

A tan solo horas de haber recibido el alta, su hija, Cora Reutemann publicó un tweet en su cuenta donde denunció públicamente que Verónica Ghio, actual pareja del ex piloto de Fórmula 1, les bloqueó el celular a ella ya su hermana, lo que les impide saber el estado de salud de su padre.

"Lamentablemente tengo que hacer un tuit porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueo a mi hermana ya mí", aseguró la fotógrafa en su cuenta de Twitter los mensajes que habrían intercambiado con la señora.

Una seguidora le sugirió que lo solucionen puertas para adentro y ella le contestó: “Estamos en Buenos Aires sin poder 'salir' y él en Santa Fe”. La situación parece impensada dado que las hijas eran las que anunciaban las partes de salud de Reutemann incluso subido algunas fotos con su evolución.

"Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin", publicado en otro tweet.