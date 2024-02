Con una extensa carta y mucha altura, Lali le respondió al presidente. Tras una jornada en la que innumerables artistas le brindaron su apoyo por los agravios recibidos por parte de Javier Milei, la actriz y cantante posteó una carta abierta dirigida al Jefe de Estado.

En la carta detalla su recorrido como artista, trayecto en el que pasó, según cuenta, por la industria audiovisual y discográfica. “Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme”, empieza detallando.

También la artista contó que es gracias a esas experiencias profesionales, pudo acceder a la vivienda propia. “Trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país”, disparó.

Tras describir su recorrido dejando claro el orgullo que siente por lo hecho, aseguró: “No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre”.

"La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción. Respetó, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", afirmó contestándole directamente al presidente.

“Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”, cerró la actriz.

La carta completa aquí