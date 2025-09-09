Esta semana, en la Expo Carreras de la Universidad Nacional de Rosario, miles de estudiantes caminan entre folletos, charlas y preguntas sobre su futuro. Medicina, Derecho, Psicología: la oferta clásica dice presente. Pero, entre tanto, emergen propuestas menos conocidas y profundamente contemporáneas. Una de ellas es el Profesorado en Comunicación Educativa: una carrera que se pregunta qué significa enseñar cuando los lenguajes, las tecnologías y los oficios están en plena mutación.

l nombre despierta preguntas. ¿Comunicación educativa? ¿Es comunicación? ¿Es educación? Gaspar Tomino, director de la carrera, propone una clave: “Cuando hablamos de comunicación educativa primero estamos hablando de un profesorado, es una carrera que forma docentes, por supuesto. En un primer término pensamos en agentes que van a trabajar en el sistema educativo formal, pero nuestro profesorado apunta a una formación mucho más amplia. Nos lleva a hablar de otros espacios donde lo educativo y lo pedagógico aparecen en procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados con lo sociocultural. Y hoy, inevitablemente, con la irrupción de las inteligencias artificiales”.

En términos profesionales, los egresados obtienen título docente habilitante. Eso significa que pueden ejercer en el sistema formal educativo, dictando materias vinculadas a la comunicación, la historia de los medios y las tecnologías de la información, entre otras. La carrera combina formación pedagógica con una fuerte base en comunicación, otorgando un caudal formativo que los posiciona como profesores con herramientas para comprender y enseñar la cultura contemporánea.

El campo de la comunicación educativa, sin embargo, no se agota en las aulas. Estudia cómo se transmiten conocimientos, habilidades y valores en contextos diversos: desde radios comunitarias hasta proyectos culturales, pasando por la producción audiovisual y el trabajo en instituciones sociales. Incluye áreas de estudio como los procesos comunicacionales en el aula, la educación y los medios, la comunicación no escolar y la educación intercultural. También busca desarrollar en los estudiantes habilidades expresivas, críticas y reflexivas.

En la práctica, esto implica varias líneas de estudio: los procesos comunicacionales en el aula, con atención al lenguaje verbal y no verbal; la educación mediada por tecnologías y medios de comunicación; la exploración de contextos no escolares, como talleres, radios comunitarias o centros culturales; y la educación intercultural, que fomenta el respeto a las diferencias. La formación también promueve habilidades comunicativas que trascienden lo técnico y apuestan a la reflexión crítica, la autonomía y la ciudadanía activa.

No se trata solo de enseñar en la escuela: se trata de reconocer que educar ocurre en múltiples espacios y pensar la comunicación como la condición primera de todo acto de enseñanza/aprendizaje que se puede dar desde una radio comunitaria hasta un centro cultural o un medio digital. “Podemos trabajar en actividades de formación que ayuden a que esos propios espacios sean más eficientes y se puedan comunicar con las comunidades en las que están insertos. Eso implica trabajar con todos los lenguajes: lo gráfico, lo audiovisual, y hoy también con las nuevas tecnologías asociadas a la inteligencia artificial”, explica Tomino.

“La idea es justamente pensar en una práctica docente mucho más amplia, que trascienda las paredes de la escuela y trabaje con todos los lenguajes, desde lo gráfico hasta lo digital, pasando por la inteligencia artificial”, explica Tomino.

El Profesorado en Comunicación Educativa se presenta entonces como una carrera que articula la formación pedagógica con los desafíos de la comunicación contemporánea. Sus egresados no solo están habilitados para dar clases en el sistema formal, sino también para intervenir en proyectos comunitarios, culturales y tecnológicos. En un escenario donde la educación se redefine con cada innovación, la propuesta de la UNR busca preparar docentes capaces de habitar y transformar tanto el aula como los nuevos espacios sociales de aprendizaje.