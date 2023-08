POR BLAS MARIANO PINGAS (*)

Un alfajor triple con dulce de leche llamado "Quiero", fabricado en la localidad bonaerense de Campana, se alzó con el premio al mejor del Mundo, en el marco del II Campeonato Mundial del Alfajor 2023, celebrado el fin de semana largo en el predio porteño de La Rural.

"Estamos sin palabras, quedamos mudos, ganamos el premio al mejor alfajor y la categoría al mejor triple también; es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas, hasta último momento", dijeron Yanina Acosta y Maximiliano Santos, el joven matrimonio oriundo de la ciudad de Campana, ambos de 37 años, que resultó triunfador en la competencia internacional.

"Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes, este alfajor no está en los quioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos, y para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora", explicó Maximiliano.

El Pabellón Dr. Emilio Solanet de La Rural, sobre la avenida Sarmiento, se vio colmado de público que asistió para ver la premiación. Unas 40.000 personas visitaron durante tres días la muestra y el cierre contó con una numerosa asistencia, para coronar las 20 categorías premiadas.

"Es una receta artesanal, no tiene conservantes, la pasta de maní la hace ella, es todo casero", agregó Maximiliano a esta agencia.

"Hace unos meses cerré mi gabinete de estética para dedicarme por completo a la producción, después de la pandemia no se podía hacer mucho, ahora esperamos tener nuestro propio negocio", contó a su vez entre lágrimas Yanina.

El alfajor Quiero, en su versión triple de dulce de leche, con ganache (baño) de maní y chocolate semi amargo, fue elegido por un panel de expertos, que integraron influencers de alfajores, chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial y periodistas, bajo un estricto procedimiento de cata a ciegas.

Asimismo, además del ganador, el panel de expertos otorgó medallas de oro, plata y bronce a alfajores en 19 categorías, como chocolate blanco, chocolate negro, alfajor simple, de tres capas, tradicional, exótico o maicena, entre otras.

"Hoy llegamos a las cuatro de la tarde, rellenamos todo el día, y luego armamos las capas para que sea un alfajor armónico, nuestros padres ayudaron a embolsar, nos quedamos sin stock ", amplió la pareja ganadora.

Desde las doce del mediodía hasta el cierre, a las 21, los más de 70 expositores que participaron de la muestra se quedaron, en muchos casos, sin stock, ante la gran demanda del público.

Asimismo, mas de un centenar de firmas compitieron sin tener stand propio, tanto nacionales y de otros países, como de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos.

"Hace 25 años tengo una fábrica de alfajores en Maldonado, con la receta de un abuelo uruguayo, somos ya un ícono para el turismo, trabajamos con Casapueblo, pero esto es magnífico, vinimos para apostar, ver qué pasa, competimos en alfajor frutado y chocolate negro", relató a Télam Gustavo Rivero, director general de Colonos, un alfajor de Punta del Este, Uruguay.

A lo largo del encuentro, en el pabellón 8 del predio de la Sociedad Rural, los distintos locales ofrecían degustaciones y promocionaban sus ofertas. La mayoría alfajores de autor, sin marcas tradicionales.

"Competimos por el rubro a mejor cobertura y mejor relleno", dice a su vez Noemí, al frente del stand La Abuela Bernarda, con su sede desde 1937 en Domínico, del partido bonaerense de Avellaneda.

"Vamos por el rubro de mejor alfajor blanco y de maicena", explicaron por su lado Andrés y Griselda, de la empresa Raíces de Cacao", proveniente de San Antonio de Areco.

"El año pasado triunfamos en la categoría frutales y en especial el de alcoyota, esta es la primera vez que lo hacemos con un local propio", explicó a su turno Jessica Olivera, responsable de "Hogares Beraca" de San Juan.

"Esta edición superó todas las expectativas, me sorprendió, sabemos que, por estadística, Argentina consume 80 alfajores por segundo, nosotros en Uruguay llegamos a una marca de cinco millones por mes, creo que somos los dos países mas consumidores en el mundo, esto es contagioso, vimos buenos productos aquí de Brasil y Ecuador, por ejemplo", le confió a Télam Silvana Cabrera Nahson, una de las integrantes del jurado, especialmente invitada al país.

"La primera edición en 2022 fue en el centro porteño, mucho menos ambiciosa, pero esto ya nos excedió, superó pronósticos, la próxima deberá ser en la 9 de julio, como hacen con los festivales de asado", fue la primera impresión para Télam de Hernán Montes de Oca, presidente del Jurado.

"Hay experiencias locales, pero como un producto colocado para el mundo en una competición mundial no se conocen antecedentes, no hay marcas convencionales, hay productos que no se consiguen de otra forma, habitualmente, por otro lado vino una cantidad de gente que no esperábamos, los expositores debieron reponer mercadería ya al segundo día" abundó Montes de Oca.

Por su parte Sebastián Villar, jefe de Prensa del evento, señaló que "la industria del alfajor origina mucho trabajo, vinieron muchos expositores, hay industrias muy desarrolladas. Este evento ira creciendo con el tiempo, hasta aquí teníamos la fiesta nacional de La Falda, que es la mas antigua, y la de Rawson", dijo.

En cuanto al premio al mejor local comercial, se lo adjudicó Alfajores El Rodeo, La marca catamarqueña salió segunda en el mejor alfajor triple de chocolate, alcanzó el primer puesto con su alfajor de cayote y se quedó con el primer puesto por mejor stand.

(*) Télam