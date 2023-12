Quién no se despertó en medio de la noche pensando si cerró el WhatsApp Web en el trabajo. O quién no volvió corriendo de hacer un mandado esperando que no haya quedado ninguna conversación privada al alcance de toda la familia. Lo cierto es que las aplicaciones se van desarrollando acorde a las necesidades de sus usuarios y la de mensajería instantánea no quedó al margen.

WhatsApp Web cuenta con una función de bloqueo de pantalla que permite mantener los chats privados a través de una contraseña.

Cómo activar la contraseña: