La cadena de noticias CNN anunció esta semana el lanzamiento de un nuevo servicio de streaming que desde principios del próximo año operará en paralelo a su oferta de televisión y para el que contratará a cientos de profesionales.

El nuevo producto, bautizado CNN+, está enfocado a los “superfans” de la cadena, los “adictos a las noticias” y los “amantes de los programas de no ficción”, según explicó la cadena en un comunicado.

CNN+ ofrecerá contenido original, en directo y bajo demanda, de forma separada a los canales de CNN y contará con una programación de entre 8 y 12 horas diarias en vivo en el momento de su lanzamiento.

En sus programas participarán algunos de los rostros más conocidos de la cadena junto a la incorporación de más personal, todos bajo la dirección del ejecutivo Andrew Morse, quien estará al frente del proyecto.

“Durante 41 años, las audiencias de todo el mundo han recurrido a CNN como una fuente esencial de noticias e información, lo que está basado en nuestro profundo compromiso con un periodismo de calidad”, señala Morse en la nota.

Según su responsable, CNN+ “se construirá sobre la base de información de primera calidad y un compromiso para encontrar a nuestras audiencias allá donde estén”.

Además, ofrecerá programas documentales, incluyendo acceso a las temporadas pasadas de algunos de sus mayores éxitos como “Anthony Bourdain: Parts Unknown”, “Stanley Tucci: Searching for Italy” o “This is Life with Lisa Ling”.

CNN+ también tiene previsto desarrollar nuevas series y películas de no ficción que se darán a conocer este año.

“CNN inventó las noticias por cable en 1980, definió las noticias 'online' en 1995 y ahora da un importante paso para expandir lo que las noticias pueden ser lanzando una suscripción de 'streaming' directa al consumidor en 2022”, subrayó Jeff Zucker, presidente del grupo WarnerMedia y presidente de CNN Worldwide.