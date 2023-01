Claudio, te están esperando: la ingeniosa respuesta a un cliente insatisfecho

“Hoy nos escribió Claudio y le tuvimos que dejar algunas cosas en claro. Claudio piensa que la pizza se hace con agua y harina. Claudio está equivocado. Pero bueno, que sea feliz”, de esa manera quien maneja las redes sociales de una tradicional pizzería rosarina se refirió a una crítica que recibió en Google. Es que Claudio, el insatisfecho, les dio apenas una estrella y comentó: “La pizza no deja de ser agua con harina $2000 por persona me parece un robo a mano armada”. Pero se ve que no es tan así.

Además de la respuesta, desde la cuenta del local le propusieron un ingenioso juego con un premio más que tentador: pizza gratis de por vida. La idea es que Claudio haga pizza en una hora sólo con harina y agua, con la condición de que sea sólo eso. Ni empleados ni gas, ni local ni heladera.

“Perdón si parece que respondimos mal, pero hace 58 años que hacemos la mejor pizza del mundo y el tema nos pone sensible”, cerraron desde el local. “Si querés conocer cómo se hacen nuestras pizza y por qué valen lo que valen, te invitamos a conocer nuestra empresa cuando quieras”.