Bizarrap sorprendió con el anuncio del lanzamiento de un álbum digital de figuritas, luego del incansable pedido por parte de sus fanáticos. El mismo llevará por nombre Bizarrap Social Club y contendrá 350 imágenes únicas de las diferentes sesiones que lo convirtieron en un suceso mundial.

Este proyecto fue presentado en Experiencia Endeavor Sub20 y el DJ, de nombre real Gonzalo Julián Conde, expresó: “Hace dos años, más o menos, hice el anuncio de una de las sessions, la de Eladio Carrón, con un álbum de figuritas en el cual estaban todas las sessions”.

Y agregó: “La gente me empezó a pedir que las haga de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Cuando empecé a conocer a Globant, hace un año y medio, ahí surgió la idea de nuevo de hacer el álbum, pero digital”.

Para conseguir este álbum, los fans deberán descargarse la aplicación llamada BizarrApp y no solo obtendrán el álbum sino “muchas cosas más”, prometió Biza. Aquellos interesados deberán ingresar en una lista de espera y colocar su dirección de correo electrónico en la página oficial de Bizarrap Social Club.