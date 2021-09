Benjamín Amadeo, un artista multifacético que saltó a la fama con su papel en Casi Ángeles, que se dedica a la música, y según se pudo ver en el programa, tiene gran carisma y condiciones para el humor y la imitación, pasó por el set de Los Mammones. En una entrevista plagada de anécotas graciosas como las que suele hacer Jey Mammon, el músico recordó cómo fue trabajar para Cris Morena.

Una de las pregunta de Jey Mammón tuvo que ver con el insólito arreglo que hizo con Cris en un casting. Benjamín confesó que venía agotado de bailar tras un programa anterior en el que tenía memorizadas quince coreografías y que ya no quería hacerlo más. Con esa decisión fue al nuevo casting.

“Tuve que pasar por distintas etapas hasta que tuve una entrevista con Cris. Fue la mejor, me explicó por qué lado querían ir, todo. Ya estaba todo y yo me pregunta, en qué momento le digo que no quiero bailar, hasta que dejé la taza de café y le digo. ‘Te quiero pedir un favor, no quiero bailar’. Se me quedó mirando fijo y pensé ‘chau, me echaron antes de arrancar’. Fue un silencio largo, y no solo me lo prometió, sino que me lo cumplió hasta el final”, confesó el entonces actor juvenil.

Más tarde, Benjamín volvió a traer el nombre de Cris para recordar otras épocas: “Estábamos grabando Casi Ángeles, la segunda temporada, y a veces, cuando terminaba la jornada laboral que hace estragos, uno escucha lo que quiere escuchar. Entonces, cuando uno está en un set, hay una frase que es: ‘Benja, liberado’ que es que terminó tu día y te podes ir”. “En un momento, Claudia, que era nuestra compañera de producción, dijo ‘Benja, andá a cambiarte’, pero yo escuché que estaba liberado, una cosa así, y me fui al cine, cerca de la autopista, me compré unos pochoclos”.

Una vez en el cine, Claudia lo llamó con urgencia. “Me dice: ‘Benja, ¿estás cambiado que entrás ahora?’, y le dije ‘ya voy’. Corté y llegué 40 minutos tarde”, contó el actor. Más adelante, apareció Cris en el set y tuvieron un fuerte intercambio: “Me dice: ‘¿Dónde te pensás que estás?’. Le dije que estaba en el cine, no se la iba a caretear”.

