Si bien los éxitos se convirtieron en el lenguaje de Los Palmeras en los últimos años, también entre tanto jolgorio suelen aparecer los conflictos judiciales. La mítica banda santafesina deberá responder ante la Justicia por los derechos de "Asesina", un hit extremadamente popular.

Al autor de la canción que cantaron y bailaron millones no le gustó nada que se cercenen sus derechos y presentó mediante el abogado Pablo Boggio una demanda donde asegura que el tema “Asesina” lo tiene registrado en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y la Dirección Nacional del Derecho del Autor. Se trata de Víctor "Tolo" Rodríguez, vocalista de Los Cumbieros de Santa Fe, una banda de la zona del cordón industrial, también consagrada en los bailes de la región y con muchísimos éxitos. Vale decir que la obra musical en cuestión fue lanzada en el 2011 por este grupo de cumbia del Gran Rosario.

Resulta que Los Palmeras mencionaron al autor de “Asesina” y pagaron por los derechos correspondientes pero solo al comienzo. Sin embargo, según trascendió en Tribunales, en grabaciones posteriores ya no habrían reconocido la autoría de Víctor Rodríguez. La causa por aseguramiento de pruebas está radicada en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la quinta nominación a cargo de la doctora Lucrecia Mantello.

Víctor "Tolo" Rodríguez confirmó en contacto con Rosarioplus.com que “Asesina” le pertenece en autoría y dice que además de esta canción, en su juventud la banda santafesina “le arrebató otra de sus canciones llamada 'Insaciable'”. En el caso de "Asesina", fue grabada por Los Palmeras en el 2012 mientras que Víctor con su grupo la habían sacado un año antes. Eso fue en el disco de los 40 años, donde sí cumplieron poniendo la autoría correctamente.

“Después la volvieron a grabar ahora en otro disco donde invitan a Calamaro y ahí ya no pusieron mi nombre en los créditos, es más hay otra persona que no se ni quién es”, manifestó. Por ello Víctor se comunicó con el líder de la banda, Marcos Camino y le consultó por qué no habían puesto su nombre. “Me maltrató, puede ser que haya tenido un mal día”, adujo.

Igualmente el músico consideró esto como muy importante ya que está en juego su nombre y su carrera artística ya que en cada escenario en el que sube repite que es el creador de esta canción, más allá que la grabaran varias bandas. “Acá se pone en juego que vendieron millones de discos con el nombre de otra persona, ese es mi reclamo”.

A la vez denunció que el tándem Camino Deicas, viene tocando su tema desde 2016 y él por eso nunca recibió sus derechos como autor. Víctor pudo saber de esta situación tras acceder a las planillas de SADAIC que constató con escribanos públicos. “Si se busca la canción en SADAIC sale mi nombre y el número de obra”, agregó. “Acá hay mucha plata en juego porque además se suman las reproducciones en plataformas que las cobraron y no llegó nada”, abundó

El joven nacido en Granadero Baigorria, que reside en Capitán Bermúdez dejó en claro que más allá de esto considera a Los Palmeras como grandes músicos, los mejores en el género, pero esta situación supera esas cuestiones. Entre otras cosas lo personal ya que contó que tras una nota radial fue amenazado telefónicamente por Marcos Camino quien lo increpó por poner a la luz esta situación.

No será la primera vez que Los Palmeras deban dar explicaciones por una canción. Lo mismo sucedió años atrás con “El bombón asesino”