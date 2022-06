El mediodía de Radio Rivadavia se calentó. Un tenso cruce entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez en pleno pase fue la noticia que terminó con el periodista abandonando el estudio. La tildó de mala compañera, la acusó de no investigar y aseguró que no quería seguir compartiendo el aire radial con ella. Después e ve que algo se calmó.

La cara de Pérez cambió cuando Etchecopar sugirió "intimidad" entre algunas mujeres referentes de La Cámpora como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del PAMI, Luana Volnovich con Máximo Kirchner por la supuesta protección mediática que tienen. Pérez decidió intervenir Para despegarse de sus declaraciones: “Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal… Puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”.

Etchecopar se sacó: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”. “No es mi tema, estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas”, respondió ella sin modificar su tono de voz.

Con algo más que este cruce en mente, Etchecopar fue con todo contra su compañera. “¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez”,