Meryl Streep atraviesa un gran momento, y no solo en lo profesional. A sus 75 años, la icónica actriz parece haber encontrado nuevamente el amor. Según el portal Page Six, está en pareja con Martin Short, de 74 años, su compañero en la tercera temporada de Only Murders in the Building.

Fuentes cercanas aseguraron que la relación lleva al menos un año y que el vínculo entre ambos surgió de manera totalmente inesperada. "Nos sorprendió a todos. Meryl no pudo evitar enamorarse de Martin. Es un caballero, la hace reír y tiene una energía muy positiva. Le encanta pasar tiempo con él", reveló un allegado.

El romance entre ambos surgió sin que lo planearan. Según la misma fuente, ninguno estaba buscando una relación cuando comenzaron a acercarse, pero la conexión fluyó de manera natural. Además, sus amigos y familiares aprueban la relación y destacan lo bien que se ven juntos. "Son adorables", aseguran quienes los rodean.