Ari Paluch quedó en el ojo de la tormenta luego de realizar un comentario fuera de lugar sobre drogar a una compañera con burundanga. Las declaraciones tuvieron lugar este martes durante su programa radial en la Rock & Pop y este miércoles se ausentó tras ser suspendido.

El comentario repudiable tuvo lugar cuando, al hablar sobre los robos de las viudas negras, Ari Paluch le preguntó a Beto Casella, con quien estaban haciendo el pase, si era fácil conseguir burundanga, una droga que se usa como somnífero.

Ante la respuesta afirmativa de Beto, el periodista continuó: "Porque tu locutora Noelia es linda chica. Podemos arreglar, vamos y vamos, una mañana le ponemos en un vaso con agua...". Al escucharlo, su hija Martina Paluch, que también trabaja en la Rock & Pop, se mostró Indignada y le aclaró: "No, pero pará, esto lo hacen las viudas negras".

Por su parte, Casella optó por no intervenir directamente y le pidió a la joven que tomara la iniciativa para que su colega dejara de hablar frente al micrófono: "Frenalo vos que es tu padre". "Padre, ubicate", le pidió la conductora al periodista. Sin embargo, el conductor no hizo caso a las advertencias y preguntó: "¿No hay un burundanga chiquitito? Que te da un besito en la panza".

Tras viralizarse el recorte, Paluch pidió disculpas a través de un video en sus redes sociales. “Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana”, afirmó.

"Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo", destacó y reconoció: "Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian... Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas".

Cabe recordar que el conductor fue denunciado por acoso sexual por parte de varias compañeras de trabajo en 2017, lo que lo mantuvo alejado de los medios durante un tiempo.

A raíz de esta situación, la Rock & Pop emitió un contundente comunicado para repudiar las declaraciones del periodista: "Lamentamos profundamente y rechazamos los comentarios realizados por Ari Paluch en la radio FM Rock & Pop del Grupo Alpha en la jornada del 11 de marzo", comienza el descargo.

"Reconocemos la gravedad de la situación y estamos tomando las medidas necesarias", adelantaron. En ese sentido, aseguraron: "A nuestra audiencia, con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante".