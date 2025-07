Hacer nuevas amistades después de los 30 puede parecer difícil pero hay iniciativas que demuestran lo contrario. Comunidades como Reinonas y Amichas se gestaron en redes sociales y se convirtieron en espacios de encuentro, contención y disfrute. Con cientos de integrantes, se organizan actividades, salidas y hasta viajes, animando a las mujeres a matchear y generar nuevos vínculos en tiempos difíciles.

Reinonas nació en febrero de 2024 como un proyecto literario inspirado en el libro Adiós cachorra, de Lucía Numer Bellomi, pero rápidamente mutó en una comunidad con identidad propia.

Hoy suma más de 600 mujeres de Rosario y alrededores, con diez administradoras que moderan el grupo general de Whatsapp y una veintena de subgrupos en base a gustos e intereses: para salidas nocturnas, jornadas de río, charlas sobre citas, armado de viajes, compra-venta, planes de meriendas e incluso para compartir espacios de coworking y networking y hasta organizar movidas solidarias.

“Surgió con la idea de hacer un libro como el de Adiós cachorra y después se transformó en un grupo para hacer amigas, para celebrar la amistad”, contó a RosarioPlus Carolina, la creadora. “Fuimos conociendo otras realidades y aprendimos a adaptarnos y a convivir con las diferencias”.

Los únicos requisitos para sumarse son ser mujer, tener más de 18 años y vivir en Rosario o alrededores. “Siempre les digo a las chicas que no se cierren porque abrirse de nuevo a la amistad puede ser algo muy lindo. La amistad es intercambio y compañía, y muchas veces llega cuando más lo necesitás”, reflexionó.

También remarcó que muchas veces se generan vínculos inesperados: “Hay personas con las que ni te imaginás que podés tener una conexión y después te das cuenta de que tenés un montón de cosas en común. Las amistades son como las relaciones, hay que aportar desde ambos lados”.

En enero de este año, una de las integrantes de Reinonas creó su propia comunidad: Amichas, que también suma más de 600 mujeres. “Ayer festejamos los siete meses y éramos 40 mujeres en la merienda”, contó Daiana, la creadora. “Armo un itinerario semanal para proponer planes”.

El grupo abarca un rango de edades amplio -entre los 20 y los 60 años- y también tiene subgrupos según los intereses: animé, cultura, teatro, entre otros. “Hay muchas mujeres que cuentan sus problemas porque se sienten solas, y en la comunidad se sienten muy acompañadas. Encuentran empatía y contención”, destacó.

Las reglas de convivencia son claras: no se permiten escraches ni contenido ajeno al grupo, y aunque se puede hablar de política, religión o fútbol, se procura evitarlo para no generar conflictos. “Muchas llegan buscando un grupito de afinidad y después se van. Es como un Tinder de amigos. Las chicas saben que solas no van a estar nunca más”, expresó Daiana.