Paulina Cocina, la influencer culinaria más popular en redes sociales, fue acusada de racista por motivar a sus seguidores (especialmente los que viven en grandes ciudades) a que llamen “coreanito” al zapallo anco, debido a que así se le dice en otras partes del país, como en Mendoza o Tucumán.

Paulina llevó adelante “investigación” en la que concluyó que en 12 de las provincias argentinas se le dice “coreanito” al anco. Así lo mostró en un mapa argentino en el que marcó con un círculo negro las provincias en donde no se utiliza ese término y con uno amarillo dónde sí se utiliza la palabra “coreanito”.

Sin embargo, a muchos no les cayó bien . En Instagram, una seguidora le argumentó por qué es “racista” su accionar . “L o que pido Paulina es que la cortes con esta campaña que de mínima es INNECESARIA, y de máxima, es racista. No lo necesitas. Y nosotrxs tampoco.⁣⁣ Te pido por favor: BASTA. No es gracioso. Es racismo ”, escribió la usuaria @ohayolily.

Por su parte, Paulina hizo su descargo una serie de stories: “Vengo a suspender la 'causa coreanito' y voy a explicarles por qué. En el transcurso de la mañana recibí mensajes y pude leer que hay gente que se sintió ofendida o que le parece mal esto del 'coreanito', porque es un gentilicio de Corea, remite a la comunidad asiática y tal ”, dijo.

“Me cuesta un poco verlo pero también pienso que no siendo yo una persona racializada. Pero el hecho de que me cueste no es excusa suficiente para decir: 'Ah bueno, entonces no me importa'. Y me importa. Entonces decido suspender. Creo que nadie piensa que está hecho con una mala intención”, agregó.

A la vez, Paulina consideró que “los gentilicios son súper utilizados en la cocina: el calabacín italiano es el calabacín, la sopa inglesa ... pero igual, si molesta a alguien, prefiero suspender”.

Luego contó que el fin de hablar de zapallo anco o “coreanito” era poder presentar “recetas con calabazas. Pero cuando pasa algo así, no está bueno y me deja de divertir sentir que alguien se ofende. Así que pasamos de largo este tema ".

"Si alguien se sintió ofendido -entiendo igual que se entiende que no es con esa intención-, pido disculpas. Y ya encontraremos otro motivo para hacer recetas con calabazas”, cerró su mensaje.