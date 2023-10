Después de siete años, AC/DC regresó a los escenarios. Fue este sábado en el festival Power Trip en Indio, frente a una multitud. La formación de la banda incluyó a los miembros clásicos: Brian Johnson, Angus Young y Cliff Williams, junto a Stevie Young en la guitarra rítmica y el baterista Matt Laug.

Se trata de la primera vez que el cantante Johnson actúa con el grupo desde septiembre de 2016 en Filadelfia, la última fecha de la gira mundial Rock Or Bust.

La banda tocó unas 24 canciones y abrió con “If You Want Blood (You’ve Got It)” por primera vez. El espectáculo también incluyó los clásicos “Highway To Hell”, “Thunderstruck” y “Black In Black”. También interpretaron en vivo de “Demon Fire” y “Shot In The Dark” del álbum de 2020 Power Up.

En los últimos días, la banda anunció la instalación de un bar temático a tan solo 10 minutos del festival. Así, los fans pudieron entrar para disfrutar de unos tragos y comprar productos del merchandising exclusivo de AC/DC.

En el reconocido evento también se presentaron otras importantes figuras del rock como Guns N’ Roses, Iron Maiden, Judas Priest y Metallica, entre otros.