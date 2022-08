La serie "Resident Evil", nueva adaptación del famoso videojuego sobre un futuro distópico plagado de zombies mutantes hambrientos, fue cancelada por Netflix y no tendrá segunda temporada.



Así lo informaron medios especializados estadounidenses, que adjudican la decisión a que la producción de ocho episodios no fue acompañada por suficiente público en la plataforma.



Según detalló Deadline, la propuesta tuvo un debut aceptable, con más de 72 millones de horas vistas en su primera semana disponible en el catálogo, pero en las semanas siguientes no funcionó como se esperaba.



Eso, sumado a las malas calificaciones tanto de críticos como de audiencias y al momento que atraviesa Netflix, con pérdida de suscriptores y la necesidad de cumplir un criterio más exigente de costo-beneficio para la renovación de sus producciones, sentenciaron el futuro de “Resident Evil”.



Como nuevo hito dentro de una franquicia que ya había reunido millones de fanáticos con seis películas protagonizadas por Milla Jovovich, este relanzamiento del título en formato serie era una apuesta fuerte del gigante del streaming.



Entre dos líneas de tiempo, la tira creada por el estadounidense Andrew Dabb seguía las complicadas infancias y adolescencias de Jade (Ella Balinska) y Billie Wesker (Adeline Rudolph), dos gemelas nacidas en circunstancias poco claras e hijas de uno de los más altos ejecutivos de la oscura Corporación Umbrella, la famosa compañía farmacéutica de la franquicia culpable de provocar el desastre al realizar experimentos genéticos de manera clandestina.



Los traumas experimentados por la dupla en 2022, cuando debieron adaptarse a una vida repleta de ocultamientos y secretos en la Nueva Ciudad Raccoon, permanecen en Jade catorce años después, en 2036, cuando la Humanidad fue reducida a tan sólo 300 millones de refugiados que sobreviven en ciudades amuralladas para resguardarse del peligroso contexto.