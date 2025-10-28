La crisis dentro de Los Palmeras, la legendaria banda de cumbia santafesina, parece lejos de resolverse. El enfrentamiento entre Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas, líderes históricos del grupo, derivó ahora en una medida drástica: el despido de todos los músicos que formaban parte de la estructura legal de la agrupación.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que “ya se procedió al despido de los músicos de Los Palmeras”, como parte de un proceso judicial y administrativo vinculado a la sociedad que gestiona la marca.

“Legalmente fueron despedidos. Todo indica que Marcos Camino creará otra empresa para contratarlos nuevamente y seguir trabajando”, explicó el conductor, que sigue de cerca el conflicto desde hace meses.

Según Etchegoyen, la marca “Los Palmeras” está próxima a vencer, y Cacho Deicas ya habría manifestado su intención de mantener el 50% de la titularidad. En paralelo, Camino habría iniciado los trámites para disolver la actual sociedad (SRL) y crear una nueva firma que dependería exclusivamente de él, dejando fuera a su histórico compañero.

El conflicto, que empezó como una diferencia artística, se transformó en una batalla legal y económica. El periodista aseguró que Camino no le envía dinero a Deicas por las ganancias del grupo desde mayo, lo que profundizó la ruptura.

“Hasta hoy, Cacho sigue pagando de su bolsillo a los músicos, pero la situación le genera pérdidas. Tiene que seguir invirtiendo en algo que ya no le interesa”, relató Etchegoyen.