Andrés Ciro Martínez se refirió a la posibilidad de un regreso a los escenarios junto a Los Piojos, tal como se estuvo comentando en las últimas semanas. En dialogó con TyC Sports, en el famoso Líbero VS. habló de fútbol y no faltó la chance para que hablar del retorno, aunque no fue muy concreto.

"No te puedo decir qué es imposible o no, porque Jesús dividió hasta los panes... El que quiere pensar, puede pensar lo que quiera, es así...", dijo. "Si de esto, que es ínfimo y de hace pocos días, la gente inventa tantas historias... Cuando quieren armar historias 'conspiranoicas', modifican a piacere... Se generó revuelo porque sacamos el disco del último show grabado de Los Piojos en River. Creamos, para promocionarlo, una página en Instagram, pero nunca nos imaginamos este revuelo".