El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda de plata conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que homenajea el segundo gol de Argentina a Inglaterra en México 1986. Sin embargo, lo que buscaba ser un tributo al deporte terminó despertando polémica: ni en la moneda ni en los comunicados oficiales se menciona a Diego Armando Maradona.

Según explicó el organismo, el diseño central del anverso muestra una pelota que atraviesa la superficie de la moneda, “como símbolo de la pasión futbolera”, mientras que en el reverso se observa un esquema del gol de 1986, con la trayectoria hacia el arco y los jugadores rivales eludidos durante la corrida. El comunicado, no obstante, evita cualquier referencia al ídolo argentino.

Desde el BCRA justificaron la omisión por cuestiones legales: “No hay nada extraño. Es un cuidado para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos”, señalaron.

Pese a la explicación, las redes sociales estallaron. En la publicación de X del BCRA se multiplicaron los mensajes de desaprobación y los usuarios difundieron versiones alternativas del diseño, muchas de ellas con el rostro o la firma de Maradona. “Sin Diego, no hay gol histórico”, fue uno de los comentarios más repetidos.

La moneda es de plata 925, pesa 27 gramos, tiene un diámetro de 40 milímetros y un valor facial de $10. Su emisión es limitada: solo 2.500 unidades estarán disponibles para el mercado nacional. Además, se acuñó una versión especial en oro destinada a circuitos internacionales. El diseño estuvo a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro del BCRA y fue acuñado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.

El acceso a la pieza se realiza exclusivamente de forma presencial en el stand del Banco Central ubicado en Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266), en la Ciudad de Buenos Aires. El punto de venta acepta pagos con tarjetas, código QR o transferencia, aunque en este último caso es necesario completar previamente un formulario. Las monedas solo pueden retirarse en persona, presentando DNI y comprobante de compra.