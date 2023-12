La casa de Gran Hermano vivió este martes un verdadero escándalo que podría significar la eliminación de Juliana Scaglione, más conocida como "Furia". Es que, al parecer, la mujer -que viene siendo protagonista del reality show- tuvo una actitud violenta con Williams, lo que despertó la ira del participante.

Según se puede ver en algunos videos que circulan en las redes, todo comenzó cuando la participante entró corriendo en la sala donde se hacía la prueba semanal, y atrás la siguió “El Paisa”, que a los gritos y entre insultos, le dijo: “¿Qué flasheas? ¿Para qué pegás? Ni mi mamá me pega y vos me vas a pegar”.

Por su parte, Juliana le restó trascendencia al golpe: “Fue un cachetazo nomás, no te pegué”. Rápidamente, Gran Hermano cortó la transmisión. Unos minutos más tarde, desde Telefé se emitió un comunicado en el que mantiene el misterio, describe lo sucedido y anuncia que en el porgrama de este martes por la noche se conocerá la “palabra de Gran Hermano”.

En las redes sociales, mientras tanto, sigue la especulación. Según trascendió a través de X (ex Twitter), la sanción a Juliana será que no podrá nominar, va a placa directo y no podrá ser salvada por el líder de la semana.